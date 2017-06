Anche Mourinho nel mirino del fisco spagnolo

Dopo Messi e Cristiano Ronaldo, anche Josè Mourinho finisce nella rete del fisco spagnolo: la procura di Madrid ha denunciato per una presunta evasione fiscale di oltre 3 milioni di euro l'ex allenatore del Real. Gli anni in cui i reati sarebbero stati commessi sono il 2011 e il 2012. Ne dà notizia AS sulla propria edizione online. (ANSA)