Il Messina giocherà al "Celeste"

Il presidente del Messina Franco Proto ha incontrato stamattina a Palazzo Zanca per la prima volta il sindaco Accorinti. "Un incontro proficuo - ha dichiarato Proto - al di là delle più rosee aspettative".

Poi il tema centrale della discussione, la gestione dello stadio "Celeste", questione su cui il Messina fonda tutti i suoi progetti per il futuro. Proto è sereno: "Sin dal mese di settembre potremo giocare al "Celeste" - dice - in attesa che l'iter per la concessione pluriennale si completi in consiglio avremo un'autorizzazione annuale da parte della Giunta. Accorinti me lo ha confermato proprio questa mattina".

Insieme al presidente, al Comune c'erano anche il direttore generale Lello Manfredi e il dirigente Vittorio Fiumanò. "La notizia dell'impegno anche sul breve periodo da parte del sindaco - dice Manfredi - ci consentiranno da domani di iniziare i lavori per l'adeguamento dell'impianto alle normative di sicurezza. Poi bisognerà superare il test delle autorizzazioni".

Le interviste e i dettagli dell'incontro nelle edizioni di oggi di Rtp Giornale.