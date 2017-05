Giro D'Italia, Dumoulin nuova maglia rosa

Dumoulin ha dominato la sfida contro il tempo, sulle strade del 'Sagrantino', battendo nell'ordine Geraint Thomas, secondo con un ritardo di 49"; Bob Jungels, terzo, a 56". Vincenzo Nibali si è piazzato al 6/o posto, a 2'07" dall'olandese, mentre Nairo Quintana è crollato, giungendo a 2'53" e perdendo la maglia rosa in una prova non adatta alle sue caratteristiche. Il colombiano oggi era partito da Foligno con un vantaggio di 30" su Dumoulin, ma è stato letteralmente spazzato via dal rivale. In classifica generale adesso Dumoulin ha un vantaggio di 2'23" su Quintana, 2'38" su Bauke Mollema, 2'40" su Pinot e 2'47" su Vincenzo Nibali, oggi protagonista di un'ottima prova.