Messina - Catania, è quasi uno spareggio

Il derby di domani di Catania tra la Waterpolo Despar Messina e l’Ekipe Orizzonte ha tutti i connotati di uno spareggio per il secondo posto che alla conclusione della stagione regolare consentirà alla squadra che lo raggiungerà di cominciare, dalla semifinale, la Final Six Scudetto, Domani alle 15.00, diretta streaming su Waterpolo Channel, etnee e peloritane si affronteranno per l’ennesima volta dopo i tanti incroci in UnipolSai Cup, campionato e Coppa Italia. E una sfida nella sfida la giocheranno Chiappini ed Eggens le due migliori realizzatrici del campionato femminile, e le tante ex, Aiello, Radicchi, Begin e Garibotti, che fanno da contorno alla gara.