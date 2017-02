Colpo di coda del Catania, vince il derby 2-1

E' del Catania il derby siciliano. Vince 2-1 in rimonta. I rossoazzurri restano in dieci dopo 8 minuiti per il rosso a Gil. Giallorossi in vantaggio con Milinkovic che segna su calcio di rigore al 13 st. Dopo l'errore dello stesso Milinkovic che poteva segnare il 2-0 e dopo che Da Silva si fa espellere ingenuamente, arriva il pari di Pozzebon di testa al 29 st. Rea ha la chance del nuovo vantaggio e Pisseri è super. Pozzebon fallisce un penalty e poco dopo arriva la rete di Barisic al 41 st