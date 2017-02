Messina, ufficiale l'ingaggio di Plasmati

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata la conferma. Il Messina ha ingaggiato ufficialmente il calciatore Gianvito Plasmati. L’attaccante, originario di Matera, ha compiuto 34 anni lo scorso 28 gennaio. Nella sua lunga carriera (244 presenze tra i professionisti con 52 reti all’attivo), ha giocato in Serie A con le maglie di Catania e Atalanta. In B ha militato nelle fila di Crotone, Nocerina, Varese, Vicenza, Lanciano e Siena. Nell’ottobre 2014 Plasmati è stato invece al Leyton Orient, in Inghilterra, collezionando 14 presenze e segnando 2 gol.

In città già da qualche giorno, Plasmati – che era svincolato – sarà a disposizione del tecnico, Cristiano Lucarelli, per il derby con il Catania, in programma domenica alle 14,30 allo stadio “Franco Scoglio”. Plasmati indosserà la maglia numero 27.