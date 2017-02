Plasmati il primo colpo del Messina di Proto

Il nuovo corso in casa Messina iniziato sabato scorso con l'avvento di Franco Proto alla guida della società porta subito novità anche nella squadra.

Nel pomeriggio l'attaccante ex Catania, al momento svincolato, Gianvito Plasmati ha sostenuto le visite mediche.

Domani dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Sarà disponibile per la sfida contro la sua ex squadra in programma domenica alle 14.30, anche se, naturalmente, bisognerà valutare la sua condizione fisica.

Stasera di Messina si parlerà ad "Antenna Giallorossa". Ospiti in studio il direttore generale Lello Manfredi, l'avvocato Simona Giuffrida e il revisore contabile Fabio Formisano.

Appuntamento dopo le 21 su Rtp. La trasmissione sarà visibile anche in streaming sul sito www.rtptv.it