Zeman ringrazia i suoi ragazzi

"Hanno fatto tutto i ragazzi, io ho dato solo una piccola base..": per Zdenek Zeman lo show del Pescara (5-0 e prima vittoria sul campo a prima vittoria stagionale sul campo) "è merito solo dei calciatori che hanno dato tutto per sbloccare una brutta situazione. Oggi ci siano riusciti - dice il tecnico boemo a Premium e Sky - e adesso dobbiamo pensare alla prossima, sapendo che ache dobbiamo migliorare, anche se non vinceremo più 5-0". Di nuovo sugli altari dopo le ultime debacle di Roma e Cagliari in Serie A, Zeman ha detto di sentirsi ancora "abbastanza giovane. Ce sono vecchio lo dice l'eta, ma io mi sento abbastanza giovane, il problema sono i giovani che sembrano settantenni mentre io me ne sento quaranta... - aggiunge con una battuta Zeman prima di tornare serio: "La salvezza? Non dipende solo da noi ma anche dagli altri - chiarisce - Dobbiamo pensare a giocare partita dopo partita, certo, se l'Empoli le perde tutte le partite può succedere, anche se non credo che succederà. Sono contento per i ragazzi, basta che non pensano non sia finita. Fisicamente non li ho trovati bene, su questo aspetto dovremo lavorare molto". Felice per il successo e la prima vittoria sul campo, Zeman è invece dispiaciuto per i pochi tifosi sugli spalti: "Mi sarebbe piaciuto se fossero venuti in tanti ad aiutarci - aggiunge - Oggi abbiamo fatto bene anche senza di loro e spero si convincano a tornare". Zeman chiude dicendo che oltre al Pescara era stato cercato anche dall'estero, "lontano dall'Italia ma non dalla Cina. Lì non mi conoscono e non è cosa per me".