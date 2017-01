È Federer il re dell'Australian Open

E' Roger Federer ad aggiudicarsi la sfida inattesa, quella che tutti gli appassionati sognavano ma che "nessuno avrebbe mai potuto prevedere". La finale contro contro Rafa Nadal dell'Open di Australia, primo slam dell'anno.

Federer ha vinto gli Australian open, a Melbourne, battendo in cinque set lo spagnolo Rafa Nadal, rivale di sempre. Di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, il punteggio a favore dello svizzero, che torna sul trono di un torneo del Grande slam.

Sono passati cinque anni dall'ultimo trionfo in uno Slam di Roger Federer, che si era imposto nell'ultima volta nel 2012 a Wimbledon. Da allora sono lacrime di rabbia e delusione - e un infortunio al ginocchio sinistro negli ultimi tempi - prima del trionfo odierno a Melbourne, contro il rivale di sempre Rafa Nadal. Per lo svizzero, 36 anni il prossimo agosto, sono stati decisivi i due break finali, che gli sono valsi il 18/o titolo Slam carriera, dopo 3h38' di gioco. Federer nel quinto set ha recuperato da 1-3 a 6-3, quindi è scoppiato in lacrime. Questa volta per la gioia. Federer aveva perso sei delle otto precedenti finali Slam contro Nadal. Ora il bilancio dei 35 incroci dice 12 Federer, 23 Nadal.

La gioia di Federer, peccato nel tennis non esista il pareggio... - "Da 20 anni vengo qui e a Melbourne mi sono sempre divertito, oggi si diverte anche la mia famiglia...". Sono le prime parole di Roger Federer, il vincitore degli Australian Open dopo una finale combattutissima con Rafa Nadal. Lo svizzero ha reso omaggio al suo rivale storico, durante la premiazione sul campo della Rod Laver Arena. "Spero di rivedere tutti il prossimo anno e, se non fosse così, è stato fantastico. E' stata un'incredibile vittoria, oggi mi andava anche bene perdere da Nadal. Peccato che nel tennis non esita il pareggio".

I due campioni si sono affrontati nella Rod Laver Arena a Melbourne che ha già assegnato il trofeo femminile in un'altra finale amarcord tra le sorelle Williams, vinta da Serena. Se dieci giorni fa qualcuno avesse detto che il 35enne svizzero e il 30enne spagnolo, peraltro reduci da guai fisici, si sarebbero giocati la finalissima, in pochi ci avrebbero scommesso. Troppo forte, almeno sulla carta, il divario con le performance dell'attuale re del ranking Andy Murray o con il numero 2 Novak Djokovic. I I due si sono affrontati per la 35ma volta (23 vittorie Nadal, 11 Federer).