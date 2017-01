Serie A, Crotone batte Empoli 4-1

Crotone batte Empoli 4-1 (1-1) CROTONE (4-4-2): Cordaz 6, Rosi 7, Ceccherini 6.5, Ferrari 7, Martella 6.5, Rohden 6.5, Barberis 6 (26' st Capezzi 6), Crisetig 6.5, Stoian 7 (48' st Nalini sv), Palladino 8 (32' st Trotta 6), Falcinelli 8. (5 Festa, 33 Viscovo, 3 Claiton, 23 Dussenne, 31 Sampirisi, 42 Sulijc, 14 Gnahoré, 99 Simy, 27 Acosty) All. Nicola 7. EMPOLI (3-5-2): Skorupski 6, Veseli 6, Bellusci 5, Costa 5, Dimarco 5.5, Krunic 6, Diousse 6, Croce 5.5, Pucciarelli 5.5 (40' st Zajc sv) 6; Mchedlidze 6.5 (33' st Thiam sv), Marilungo 5.5 (14 st Maccarone 6). (1 Pugliesi, 23 Pelagotti, 3 Zambelli, 5 Mauri, 31 Pereira, 77 Buchel, 24 Cosic). All. Martusciello 6. Arbitro: Tagliavento di Terni 7 Reti: nel pt 24' Stoian, 39' Mchedlidze; nel st 11', 45' (rigore) e 46' Falcinelli. Angoli: 8-1 per il Crotone. Recupero: 0 e 4'. Ammoniti: Ceccherini, Krunic e Rosi per gioco falloso, Falcinelli per comportamento non regolamentare ** I GOL - 24' pt: Stoian conclude una bella azione e su assist di Palladino con un tiro da fuori area batte Skorupski. - 39' pt: Mchedlidze è lesto ad approfittare di un pallone vagante in area del Crotone e a battere Cordaz con un rasoterra. - 11' st: Falcinelli di testa gira in rete una punizione dalla destra di Barberis. - 45' st: Falcinelli trasforma il calcio di rigore concesso per fallo su Stoian. - 46 st' Falcinelli conclude da fuori area un'azione di contropiede.

Risultati delle partite della 22/a giornata (3/a di ritorno) del campionato di calcio di Serie A: a Cagliari : Cagliari-Bologna 1-1 a Crotone : Crotone-Empoli 4-1 a Firenze : Fiorentina-Genoa 3-3 a Milano : Inter-Pescara 3-0 (giocata ieri) a Roma : Lazio-Chievo 0-1 (giocata ieri) a Reggio Emilia : Sassuolo-Juventus 0-2 a Genova : Sampdoria-Roma 3-2 a Udine : Udinese-Milan 2-1 a Torino : Torino-Atalanta 1-1 a Napoli : Napoli-Palermo alle 20,45.