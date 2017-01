Roma senza problemi con la Samp

Nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia, la Roma dilaga all'Olimpico contro la Sampdoria. 4-0 il risultato finale per i giallorossi in una gara mai in discussione. Dopo i legni di Muriel e Paredes è il belga Nainggolan a sbloccare il match con una bellissima conclusione al volo da fuori area. Nella ripresa Dzeko, El Shaarawy e ancora Nainggolan mettono al sicuro risultato e qualificazione. Nel prossimo turno, la Roma ospiterà il Cesena, formazione del torneo di B, che ha eliminato a sorpresa il Sassuolo.