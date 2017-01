Roma e Napoli senza problemi

Serie A: la Roma batte l'Udinese 1-0 e il Napoli batte il Pescara 3-1. Lazio-Atalanta finisce 2-1: Sampdoria-Empoli 0-0 e goleada del Sassuolo che batte il Palermo 4-1.

Ecco tutte le partite. Stasera il big match Fiorentina-Juventus.

Lazio-Atalanta 2-1 - Al 21' pt, Freuler ruba palla a Radu e serve Petagna che aggancia e al volo trafigge Marchetti; Al 45'(+1) pt, pennellata di Lulic, Milinkovic-Savic anticipa tutti e infila la palla alle spalle di Berisha; Al 22 st, Immobile realizza il rigore assegnato da Nichelino per il fallo commesso da Berisha.

Napoli-Pescara 3-1 - al 2' st, sulla punizione di Jorginho, Tonelli prende il tempo su tutti e di testa trafigge Bizzarri; al 4' st, lancio di Zielinski in area per Hamsik, che al volo di piatto sinistro segna il gol del raddoppio.

Udinese-Roma 0-1 - 12' pt, morbido assist di prima di Strootman, Nainggolan dal limite dell'area incrocia al volo sul palo opposto.

Sampdoria-Empoli 0-0

Sassuolo-Palermo 4-1 - 9' pt, gran giocata di Nestorovski che tiene su di se' due marcatori e con tacco smarca Quaison, che segna; al 15' pt, Berardi in profondita' per Matri che taglia bene e di prima intenzione batte a rete con potenza; al 24' del pt, Ragusa lanciato in velocita' resiste a Vitiello e infila Posavec in uscita, 21' st, pasticcio Morganella-Gonzalez che non si capiscono e lasciano a Matri comoda palla davanti a Posavec; 38' st, percussione centrale di Defrel che scarica sulla destra per Politano, in area: sinistro preciso e 4-1.