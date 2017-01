Blitz Inter a Udine

Nell'anticipo di serie A, l'Inter vince in trasferta contro l'Udinese per 2-1. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo di Jankto, pari del croato Perisic che a tre minuti dalla fine segna un altro gol, quello che decide la sfida. Grazie al successo la formazione nerazzurra rimane a stretto contatto con la zona Champions.