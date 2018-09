Angelo Maggi alla Palermo Comic Convention

Dopo il tributo al dialoghista Roberto De Leonardis, la Palermo Comic Convention torna a parlare di doppiaggio con uno dei suoi più illustri esponenti. Il 15 settembre, presso la Sala Proiezioni della Fiera del Mediterraneo (Padiglione 4, ore 12), Angelo Maggi racconterà il suo mestiere assieme alla collega Giulia Tarquini (voce di Sophie Turner-Sansa Stark ne “Il Trono di Spade”) in un incontro moderato da Movie Talk. Alle 13.30 sarà proposto “Avengers: Infinity War”, ultimo capitolo della saga Marvel, dove l’attore doppia l’Iron Man di Robert Downey Jr. Alle 18.45 Maggi proporrà sul palco della manifestazione una versione ridotta de “Il DoppiAttore – La voce oltre il buio”, show teatrale dedicato al mondo del doppiaggio (per aggiornamenti visitare le pagine Facebook e Instagram dell’evento).

La terza edizione dello spettacolo, al Teatro Belli di Roma dal 7 al 17 marzo 2019, sarà occasione per festeggiare i trentanove anni di carriera dell’artista, fra teatro, leggio e partecipazioni cinematografiche e televisive, come le fiction "Paolo VI – Il Papa nella tempesta”, dove ha interpretato Pio XII, e “L’Isola”, in cui indossava la divisa del Capitano dei Carabinieri Valerio Tebaldi. Diplomato alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman, Maggi ha lavorato col grande attore genovese e altri maestri del palcoscenico: Giorgio Albertazzi, Antonio Calenda, Vittorio Caprioli, Mario Carotenuto e Luigi Squarzina. Scoperto al doppiaggio da Fede Arnaud, direttrice di film storici come “Easy Rider” e “Amadeus”, nel corso della sua attività al leggio ha prestato voce ad interpreti del calibro di Denzel Washington in “Hurricane”, Hugh Grant in “Notting Hill” e “Love, Actually”, Bruce Willis ne “Il sesto senso” e Tom Hanks in “Cast Away” e “The Terminal”.

In quest’ultimo ha doppiato l’attore americano con un forte accento bulgaro. Ma per i cultori del fumetto e dell’animazione, l’artista è da dieci anni la voce dell’Iron Man di Robert Downey Jr. nei film prodotti dalla Marvel: “Siamo in attesa del quarto capitolo della saga degli Avengers. Lui è un attore che ti stimola molto al doppiaggio – ci dice - e rende questo supereroe con grande ironia. Mi piacerebbe molto incontrarlo di persona, come è già successo con Tom Hanks. Robert Downey Jr. è nato in teatro come me ed è un interprete di formazione shakespeariana. Questo bagaglio professionale lo ha messo tutto nella commedia “Tropic Thunder”, dove interpreta proprio un attore con quel background che in un film deve prestare il volto a un afroamericano. Da questa peculiarità ne derivava una comicità molto divertente”. Altro personaggio di Maggi amato dagli appassionati dei cartoni è il Commissario Winchester de “I Simpson”, che doppia dalla quinta annata della serie cult con una divertente cadenza partenopea. “Nel cercare una voce per questo personaggio mi sono ispirato a mio nonno e al grande Eduardo De Filippo – racconta - Il pubblico è sempre molto curioso di sapere l’origine di questa parlata e io la svelo sempre con grande piacere“.