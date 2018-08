GDShow, la verve di Frassica tra le “stelle” della musica

La “Novella Bella” è che ci sarà anche Nino Frassica tra gli ospiti straordinari di “GDShow - una serata con le stelle”. Giusto quella perla nascosta per impreziosire un cast già annunciato di nomi alti come Il Volo, dai colori di Red Canzian (in formazione super acustica) e Dolcenera (solo piano), passando per la musica “alla Nesli”, Mario Venuti e la sicilianità di Enrico Guarnieri e I Soldi Spicci. Special guest della serata Pippo Baudo, che riceverà un premio speciale alla carriera.

Tutti insieme sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina sabato 15 settembre (ore 21.30), al Gala di spettacolo e solidarietà organizzato da Gds Media&Communication con il gruppo editoriale SES Gazzetta del Sud - Giornale di Sicilia, in occasione dell’uscita in edicola con la rinnovata veste grafica in formato full color di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

Qualche giorno fa ci aveva parlato degli spettacoli coi Los Plaggers. Ora, dopo avere sfidato la pioggia di Palermo e Zafferana a suon di «arene gremite e risate a crepa pelle», il Frassica tutto «foto, dediche e surf» si porterà la sua band tutta siciliana anche sul palco del GDShow. Dove ritroverà «l’amico Salvo La Rosa – conduttore della serata insieme a Chiara Esposito – che a Zafferana mi ha fatto una simpatica incursione: come sempre ci siamo ritrovati e lo rivedrò con piacere il 15 settembre al Teatro Greco di Taormina».

Quando, per l’occasione, indosserà un Frassica musicale accompagnato ovviamente dai Los Plaggers Band «e sarà un grande piacere tra gli altri rivedere il grande Pippo Baudo!» Spettacolo e solidarietà. E se la Sicilia che fa del bene chiama, Nino Frassica risponde sempre «e chiaramente la risposta è sempre sì».

Anzi, «quando devo decidere o scegliere io qualcuno o qualcosa da supportare, in maniera naturale il pensiero va sempre alla mia terra».

Pensare agli altri è una sorta di dovere morale quando in così tanti dimostrano di pensare a te, come restituire una parte di quello che si è ricevuto. Seppure, continua Frassica, «noi “fortunati” potremmo fare sempre di più, è sempre poco ciò che riusciamo a dare rispetto alla fortuna che abbiamo avuto. Le occasioni come questa del GDShow sono giuste perché insieme ed in posti così grandi ed importanti come il Teatro Greco di Taormina, possiamo ottenere risultati ancora più concreti».

L’occasione perfetta «per invitare tutti a venire, per il grande spettacolo, ma anche per una grande serata di solidarietà».

A breve uscirà il film commedia “Uno di Famiglia” (in cui Frassica interpreta un boss calabrese) e sempre a breve le riprese (in Sicilia) di un nuovo progetto per Mediaset di cui «mi dicono che ancora non posso dire niente... ciò che farò si vedrà a colori e non in bianco e nero, questo lo posso svelare».

Ma intanto «vi aspetto tutti, ma proprio tutti tutti, il 15 settembre a Taormina insieme a Salvo La Rosa e tanti altri amici e colleghi per una bellissima serata siciliana!».

La prevendita dei biglietti è già in corso nei tre ordini di posti: tribuna numerata (30 euro); cavea numerata (20 euro) e cavea non numerata (10 euro). Per concorrere ad un incasso che sarà interamente devoluto in beneficenza. La serata, realizzata in collaborazione con Puntoeacapo Concerti, regia di Natale Zennaro e realizzazione tecnica di Videobank Spa, andrà in onda nei giorni successivi sulle emittenti del gruppo, Tgs e RTP, con speciali trasmessi anche sulle radio Rgs e Antenna dello Stretto.