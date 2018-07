Concerti al tramonto, si parte

Arisa, Nada, Morgan, Paolo Rossi, Mario Venuti e Marianne Mirage: sei appuntamenti che dal 10 al 23 agosto porteranno la grande musica sull'isola di Salina nello splendido scenario del giardino dell'Hotel Ravesi: un'undicesima edizione pronta a segnare un salto di qualità e un consolidamento del lavoro svolto in questi anni dai proprietari Giuseppe e Lorenzo Siracusano. Per il 2018 la direzione artistica è stata curata da Syria e Tony Canto. La cantante romana, ospite negli anni passati, ha voluto contribuire in modo decisivo alla programmazione del nuovo calendario. "Concerti al tramonto" è il titolo dell'iniziativa presentata stamane in conferenza stampa nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca: si comincia venerdì 10 agosto con Morgan, artista eclettico e versatile che proporrà un the best of della sua carriera al pianoforte e chitarra; lunedì 13 agosto sarà la volta di Arisa, una delle voci più apprezzate e virtuose del panorama italiano, accompagnata dal musicista Giuseppe Barbera; giovedì 16 agosto, in scena Nada con "Musica leggera da camera", che riprende il concerto - album "Nada Trio" e proporrà successi del passato e pezzi della tradizione popolare, assieme al chitarrista jazz/blues Andrea Mucciarelli; domenica 19, Paolo Rossi con "Serata di Teatro illegal", mix tra musica, cabaret e teatro col suo stile inconfondibile; martedì 21 agosto Marianne Mirage, voce a metà tra black, soul e jazz che ha aperto i concerti di Patti Smith e a Salina proporrà anche l'ultimo singolo "Copacabana"; infine torna Mario Venuti, già protagonista di altre edizioni della rassegna, per una serata conclusiva, giovedì 23 agosto, in cui spazierà dai brani più noti della sua carriera agli ultimi come "Caduto dalla stelle", "Lasciati amare" e "Tutto questo mare". Gli spettacoli, realizzati grazie alla collaborazione di Libertylines, Miscela d'Oro, Bisazza Gangi Viaggi e Turismo, Sanfilippo Casa Musicale, Ristorante U Cucuncu e Adige Car Center, avranno inizio alle 20.30; per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook @hotelravesi.

Il parterre del 2018 arricchisce lo storico della rassegna che in questi anni ha visto esibirsi, oltre agli stessi Tony Canto e Syria, voci del calibro di Paola Turci, Simone Cristicchi, Alessandro Mannarino, Renzo Rubino, Tosca, Francesco Sarcina delle Vibrazioni, Mario Venuti, Mauro Ermanno Giovanardi, Lello Analfino e i Tinturia, Patrizia Laquidara, Pilar, Valerio Aprea, il maestro Paolo Vivaldi, Mario Incudine, Rocco Barbaro, Andrea Rivera e tanti altri.