Suona brani dei Negramaro e se li ritrova sul palco

Era salito sul palco per suonare brani dei Negramaro e si è ritrovato accanto proprio il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi. È l’emozione che martedì scorso ha vissuto a Milano Francesco Cardillo, giovane e promettente chitarrista messinese.

Alla serata evento “The Double Night by Dacia-Negramaro Social Sound” alla Santeria Social Club di Milano, avrebbero dovuto esibirsi “Laica - band”, gruppo emergente composto da Annaclara Maffucci, Gabriele Aprile e Francesco Cardillo, proponendo i propri pezzi accanto ad alcuni classici dei Negramaro. Terminata la loro esibizione però, ecco che sul palco salgono proprio i Negramaro, che nella formazione Giuliano Sangiorgi-Emanuele Spedicato-Andrea Mariano hanno fatto capolino dopo la performance degli emergenti che li hanno preceduti. Francesco Cardillo è un giovane talento messinese che sta facendo strada nel campo della musica. Arrivato a Milano nel 2009, entra in contatto con gli ambienti musicali ed in particolare con Franco Mussida, chitarrista della PFM, e Giorgio Cocilovo, chitarrista dell'orchestra di Sanremo. Insegnando in scuole di musica e suona nei principali locali milanesi, tra cui anche il famoso Blue Note.

