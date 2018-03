Crespi: "Sono malato ma non povero. E mi hanno truffato"

Sono malato, non povero, e sono stato vittima di una truffa»: Lorenzo Crespi, che nei giorni scorsi aveva dichiarato su Instagram di essere gravemente ammalato e vivere in stato di indigenza, abbandonato da tutti e in una casa senza luce, gas e acqua calda, ha raccontato la sua odissea durante la puntata di “Domenica Live”, ospite di Barbara D’Urso (dove era stato nel 2016, dopo una lunga assenza dalla tv).

Tutto sarebbe partito, ha detto l’attore messinese, da una truffa operata ai suoi danni da parte di una casa di produzione che nel periodo in cui lavorava per l’associazione di volontariato del Capitano Ultimo gli aveva messo a disposizione un appartamento a Roma ed offerto un compenso mensile di 1000 euro, in cambio della sua disponibilità per future lavorazioni televisive. Ma a dicembre l’attore ha ricevuto lo lo sfratto esecutivo per i mancati pagamenti sia dell’affitto che delle utenze.

