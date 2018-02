Zingaretti: "Bello tornare Montalbano"

'Il Commissario Montalbano' torna su Rai1 con due nuovi film in onda lunedì 12 e 19 febbraio in prima serata. Si comincia con La giostra degli scambi, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, si prosegue con Amore, tratto dai racconti dello scrittore siciliano e dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano. "Sono orgoglioso - spiega il protagonista Luca Zingaretti - dei nuovi film in cui si parla di amori, anche sbagliati, in un momento in cui il nostro paese è attraversato, paura, timori e da crisi di ogni tipo a cominciare da quella economica. Trovo queste storie intense e cariche di significati. È un grande privilegio interpretare un personaggio che viene dalla letteratura come Salvo Montalbano. Dietro la macchina da presa Alberto Sironi, storico regista della serie targata Palomar. Nel cast, oltre a Sonia Bergamasco nel ruolo della fidanzata Livia, anche Fabrizio Bentivoglio. Non mancano Mimì Augello (Cesare Bocci), Fazio (Peppino Mazzotta) e Catarella (Angelo Russo)