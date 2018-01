Cultura e medicina in “Quadro clinico”

Unire la cultura alla medicina: da questo principio è nata la manifestazione “Quadro clinico, stare bene con arte”. L'evento medico-culturale, ideato ed organizzato dal team di MutualPass, ha come obiettivo principale promuovere benessere e prevenzione, attraverso un legame stretto e saldo fra il mondo medico e le varie forme culturali dalla pittura alla musica. La chiesa di Santa Maria Alemanna è stata la caratteristica location scelta non solo per presentare ma anche per ospitare l'iniziativa dal 15 al 27 Gennaio. Il ricco programma è stato presentato dagli ideatori dell'evento, i dottori Luigi Mondello e Daniele Di Bartolo. La cittadinanza avrà la possibilità di seguire un ricco percorso culturale con sfondo medico, fatto di pittura, musica e conferenze storiche. In particolare sarà visitabile, per tutta la durata dell'evento, la mostra di pittura contemporanea di ventisette artisti messinesi. Ogni dipinto sarà legato ad una specifica specializzazione medica. L'inaugurazione è fissata per lunedì 15 alle 18. All'interno del ricco programma spiccano le conferenze "L'Ospedale Militare di Messina tra passato e presente", "L'ospedale Piemonte tra storia ed arte", "L'arte medica a Messina nel XXVI secolo".