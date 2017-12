"Esponiamo l'ukulele di Rino Gaetano"

Esporre l'ukulele di Rino Gaetano, utilizzato dal cantautore di origini crotonesi al festival di Sanremo del 1978 per l'esecuzione del brano "Gianna", acquistato dalla Provincia di Crotone di cui si sarebbero perse le tracce dove. E' quanto chiede il consigliere comunale di Crotone, Pisano Pagliaroli.

L'ukulele di Gaetano, morto nel 1980 in un incidente stradale, venne acquistato in un'asta di beneficenza su Ebay a favore di Emergency dalla Provincia di Crotone come disposto dalla determina dirigenziale numero 293 del 20 marzo 2003 che faceva seguito alla delibera di Giunta provinciale, presieduta da Carmine Talarico, numero 35 del 26 febbraio 2003. Il costo fu di 5.350 euro. L'assessore provinciale che si occupò della vicenda all'epoca è Giancarlo Sitra. Dell'ukulele, però, da allora non si è avuta traccia. Non si sa neppure se è nel patrimonio della Provincia di Crotone.

A giudizio di Pagliaroli "resta un oggetto da mostrare al pubblico e che potrebbe essere di richiamo per i tanti appassionati di Rino Gaetano. Lo strumento era stato acquistato per essere esposto nella struttura 'Una casa per Rino', progetto promosso sempre dalla Provincia di Crotone del quale si sono però perse le tracce. L'alternativa - sostiene ancora il consigliere comunale - doveva essere l'atrio del palazzo provinciale ma al momento nessuno può vedere lo strumento musicale".