Sabir Fest, il mar Mediterraneo e la (vera) cultura dell’accoglienza

Quattro giorni di eventi, spettacoli, confronti, riflessioni. Un programma ricchissimo, distribuito in diciassette diverse location tra Messina, Catania e Reggio Calabria. Con il Mediterraneo al centro di tutto e la sua cultura, la sua storia e le sue mille sfaccettature messe insieme in una immaginaria vetrina che coinvolge tre città ma ne abbraccia in modo simbolico molte di più.

Sabirfest è più di una semplice rassegna. C’è spazio per il teatro, ma anche per la letteratura. Ci sono momenti dedicati all’arte e altri al dibattito, con l’opportunità di discutere e confrontarsi con autori, giornalisti, studiosi, in uno scambio di idee che dà un senso al nome della rassegna. Sabir era la lingua franca che si parlava nei porti e sulle imbarcazioni che navigavano nel Mediterraneo.