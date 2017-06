Ritorna l'Arbore di "Indietro tutta"!

Che nostalgia, “Indietro tutta”! Fu un programma di culto degli anni 80, e ancora sono tantissimi quelli che, incontrando Renzo Arbore, gli chiedono: «Ma perché non torna in tv con Indietro tutta?». E tanta fedele attesa sarà finalmente ricompensata.

Ancora non è tutto definito nei dettagli, ma è ormai imminente il ritorno di Arbore sugli schermi della Rai, e con un “revival”, debitamente aggiornato, di “Indietro tutta” (che andò in onda dal 14 dicembre 1987 all’11 marzo 1988 in seconda serata su Rai2).

Probabilmente nel periodo di Natale, Arbore sarà protagonista su Rai2 con la celebrazione del trentennale di “Indietro tutta”. Si parla di una puntata in prima serata e poi le altre in seconda ma con uno “strillo” al termine del telegiornale della rete. Inutile dire che, assieme ad Arbore, dovrebbero esserci alcuni degli storici compagni di quella irripetibile stagione televisiva, tra i quali due messinesi doc, Nino Frassica e Maria Grazia Cucinotta, e forse anche Mario Marenco.

D’altronde, l’estroso musicista foggiano, testimonial della musica italiana, e napoletana, nel mondo, lo aveva dichiarato proprio al nostro giornale, da cui fu intervistato dopo il trionfale concerto tenuto alla fine di marzo a Messina: «È stata un’esperienza fantastica. Noi abbiamo fatto il jazz della parola, molti fanno solo pop o cabaret. Noi abbiamo fatto il jazz... Ben 65 puntate di improvvisazione pura. È stato il varietà più longevo della televisione italiana, abbiamo già un progetto con la Rai per celebrare in autunno il trentennale ma me lo devono far fare alla mia maniera altrimenti non se ne fa nulla...». Evidentemente, in Rai hanno capito.

Intanto, l’artista avrebbe già preso parte alla registrazione di una puntata pilota di un programma per Rai1 ispirato a “L’altra Domenica” e che si dovrebbe intitolare “L’altro Sabato di Domenica”, condotto da Silvia Salemi e con ben 12 inviati. Ci saranno dodici nuovi personaggi che spaziano in vari campi: dal mondo dello spettacolo, alla scienza, dall’attualità, all’arte. Tra le curiosità, nei panni di inviato nel mondo musicale alla scoperta dei nuovi talenti del rock vedremo un inedito Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco Rossi.