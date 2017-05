Messina ancora epicento della scena hip hop: tocca al Colle der Fomento

Il grande hip hop italiano torna ancora una volta in scena a Messina. Chiude col botto la stagione del Retronouveau: dopo aver ospitato nomi "pesanti" della scena italiana, il turno finale è tutto per il Colle der fomento, leggendario gruppo romano che ha fatto la storia del rap nazionale e venerdì farà tappa sullo Stretto.

Insieme come CdF dal 1994, Danno, Masito e Dj Baro (subentrato nel 1999 ad Ice One) hanno pubblicato tre dischi a fronte di un'agenda di live fittissima in cui i tre portano la bandiera di un genere cresciuto in modo esponenziale grazie a loro. "Odio Pieno" e "Scienza Doppia H", pubblicati uno nel 1996 e l'altro nel 1999, rappresentano due capisaldi del rap italiano, entrambi considerati veri e propri classici dai cultori del genere. Dopo l'EP "Più forte delle bombe" (2005), nel 2007 esce quello che, ad oggi, è l'ultimo disco del Colle, "Anima e ghiaccio", che contiene alcuni tra i brani più amati dai fan del gruppo come "Solo Amore", "Ghetto Chic" e "La Fenice", quest'ultimo con la collaborazione di Kaos One, altro nome fondamentale per l'hip hop italiano. L'ultimo inedito pubblicato fino a oggi è "Sergio Leone", brano uscito nel 2013 che anticipa un disco quantomai atteso da chi, dagli anni '90 a oggi, è sempre stato Sopra al colle.

Il concerto del trio romano chiude un mese di fuoco per gli amanti della doppia H che, dopo i Siamesi Brothers (Esa e Tormento) e Bassi Maestro, potranno godersi un altro concerto capace di mettere d'accordo chi c'è da sempre e chi invece si è avvicinato solo da poco a questa cultura.