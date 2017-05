Il libro del messinese Savasta presentato a Roma alla Camera dei Deputati

Giovedì 11 maggio presso la sala Cenacolo della Camera dei Deputati sarà presentato il libro “Il processo della Banca Romana, il mistero delle assoluzioni”, scritto dal messinese Francesco Savasta, edito da Fuoco Edizioni. L’autore è avvocato e Dottore di Ricerca, esperto del settore bancario e finanziario sia in ambito nazionale che internazionale e funzionario della carriera direttiva presso la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, dove svolge attività di vigilanza dal 2002. Ad illustrare i contenuti del saggio il prof. Dario Latella, associato di diritto commerciale dell’Università di Messina, il prof. Alberto Lupoi, associato di diritto dei mercati finanziari all’Università di Padova, il dottor Enea Franza, dirigente Consob e il regista Ugo Cavaterra. Previsti gli interventi del presidente della VI commissione Finanze della Camera, on. Maurizio Bernardo e del deputato messinese Tommaso Currò, che ha promosso l’iniziativa. Frutto di un lungo e laborioso lavoro di ricerca, il saggio è un inedito che racconta – con un linguaggio tanto accurato quanto accessibile un pezzo importantissimo della storia italiana a cavallo tra il milleottocento ed i primi del novecento – del più grave processo della storia bancaria finanziaria italiana, che coinvolse diversi imputati tra cui diversi esponenti di rilievo della classe politica del neonato Regno d’Italia, accusati di collusione negli affari illeciti della Banca Romana, uno dei sei istituti che all’epoca erano abilitati ad emettere moneta circolante in Italia. L’autore racconta in maniera puntuale e precisa alcuni aspetti poco noti dello scandalo, analizzando dal punto di vista giuridico tutti i passaggi salienti che hanno dato vita all’assoluzione di tutti gli imputati.