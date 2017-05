Andrea, calabrese, tra i contadini "che cercano moglie"

L’amore torna a sbocciare – e ad essere coltivato – in televisione su FoxLife (canale 114 di Sky) con la terza stagione de “Il contadino cerca moglie”, il dating-show che vede protagonisti contadine e contadini single che sono alla ricerca dell’anima gemella. Confermata alla conduzione del programma Ilenia Lazzarin, che già nella precedente edizione ha vestito i panni di «Cupido» tra le campagne italiane, sostituendo Simona Ventura, che aveva condotto la prima stagione del programma.

La nuova avventura avrà inizio questa sera alle ore 22.10 con una puntata speciale: 8 single di campagna faranno il loro appello ai single di città invitandoli nelle loro fattorie per conoscersi di persona e scoprire insieme se sboccerà l’amore.

Tra i “candidati” c’è un calabrese: Andrea, 39 anni, cosentino che dopo la laurea in Economia ha scelto di restare nella sua Calabria e fondare un’azienda vitivinicola. Ora la sua impresa ha 10 anni e può vantare l’eccellenza nazionale per uno dei suoi vini. Grintoso e caparbio, ma anche sensibile e romantico, Andrea cerca una donna di carattere, ma alla quale non manchi mai il sorriso sulle labbra.

Tante le novità: tra i contadini ci saranno un contadino straniero, il «guapo» cileno Javier, 27 anni, che sogna di trovare una ragazza italiana pronta a trasferirsi dall’altra parte del mondo; una coppia di fratelli veneti, Angela e Federico, 30 e 26 anni, entrambi alla ricerca di un partner che condivida la passione per l’azienda agricola di famiglia; il «contadino di mare» Andrea, 31 anni, un energico allevatore di cozze romagnolo.

Tra i contadini che sono alla ricerca dell’amore, anche l’allevatore lombardo Federico, 26 anni, appassionato di rugby ma che cerca la tenerezza di una donna che sappia scaldargli il cuore; Alberto, 46 anni, coltivatore di patate, maremmano doc dall’indole burlona e scanzonata; Leonardo, 35 anni, coltivatore di fiori dall’animo gentile con la passione per la poesia, e infine Giovanna, 24 anni, giovane imprenditrice agricola che vive tra i boschi della sua tenuta e che è alla ricerca di un uomo romantico e maturo.

Nella prima puntata i contadini e le contadine ci faranno conoscere la loro storia personale, i luoghi in cui vivono e lavorano ma soprattutto spiegheranno che tipo di partner stanno cercando per costruire un futuro insieme.

In attesa che Cupido faccia scoccare la sua freccia, da stasera al termine della messa in onda sul canale l’episodio sarà anche online su Mondofox.it. Come di consueto, soltanto i 5 più votati potranno diventare i protagonisti della terza stagione de «Il contadino cerca moglie 3» che andrà in onda in esclusiva su FoxLife dal prossimo autunno.