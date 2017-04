Ligabue operato alle corde vocali

"L'operazione è perfettamente riuscita". Claudio Maioli, manager di Luciano Ligabue, tranquillizza con un video su Facebook i fan del rocker, che è stato operato a Lione alle corde vocali. "Ciao a tutti da Lione - dice Maioli -. So quanto state aspettando notizie su Luciano e io sono qui per dirvi che si è appena svegliato dall'anestesia e l'operazione è perfettamente riuscita! Fra pochi giorni avrete notizie direttamente dalla sua voce. A tal proposito c'è una canzone del suo nuovo album che dice 'Si trova sempre una ragione per brindare', ecco oggi ancora di più! Alla salute sua e di tutti noi, ciao". Ligabue, il 17 marzo scorso, aveva annunciato di avere un polipo intracordale alla corda vocale sinistra, a causa del quale era costretto a interrompere il tour 'Made in Italy - Palasport 2017' e a posticipare i concerti mancanti a settembre/ottobre. Il tour era stato rinviato già una prima volta all'inizio di febbraio.