Felice Laudadio rinuncia al Festival

Felice Laudadio e il suo gruppo di lavoro composto da Enrico Magrelli e Marco Spagnoli rinunciano all'organizzazione dell'edizione 2017 del Festival di Taormina, assegnato alla società siciliana Videobank. ''Le singolari circostanze verificatesi nelle ultime settimane - si legge in una nota - e la situazione di generale incertezza che avvolge il destino del festival impediscono, al momento, di restituire al pubblico e alla città di Taormina un evento internazionale degno di questo nome e all'altezza del suo grande passato''. Tenuto anche conto dell'estrema esiguità del tempo a disposizione - continua la nota "Laudadio e i suoi collaboratori preferiscono ritirarsi, venute meno le condizioni necessarie irrinunciabili per la serietà e per l'impegno che un Festival come quello di Taormina richiedono''.