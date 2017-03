Inaugurata la mostra evento di Frank Denota

Pubblico di qualità all'inaugurazione della mostra dell’artista Frank Denota sull’attualissimo tema dell’immigrazione dal titolo “From New York to Italy”. Nel uggestivo spazio espositivo del Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati a Roma hanno partecipato alla cerimonia del taglio del nastro il console del Nicaragua, Martha Irene Zuniga Gutierrez, il principe Bernini, Francesca Marinetti, il gallerista Gino Rossi, il presidente di Confindustria Cremona, Umberto Cabini e l'ex calciatore della Juventus, Sergio Brio, oltre a diversi parlamentari. A fare gli onori di casa l’on. Tommaso Currò e il noto gallerista Enrico Caruso che sono stati i promotori dell'evento che punta a trasmettere l'immagine della storia del secondo scorso collegata ai viaggi degli italiani in America alla ricerca di fortuna. Un'esperienza che significava anche voler avviare un nuovo percorso di riscatto sociale. Un messaggio che emerge dalle opere dell'artista americano che nelle 30 opere in esposizione mette in evidenza una miscela esplosiva di colori facendo anche emergere forti contrapposizioni Graffito/Pop-art che scaturiscono anche dalle collaborazioni e frequentazioni giovanili con maestri del calibro di Keith Haring e Andy Wharol. La Mostra resterà aperta sino al 22 marzo.