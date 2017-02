Celebrity Masterchef, ai fornelli anche Maria Grazia Cucinotta

Il cooking show culinario più popolare della Tv vara un nuovo spin-off: Celebrity Masterchef, che arriverà giovedì 16 marzo su Sky Uno HD.

A contendersi il titolo di Celebrity MasterChef italiano non saranno i cuochi amatoriali più temerari della penisola, ma 12 personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo, che hanno in comune la passione per la cucina e il talento ai fornelli.

Il cast di Celebrity MasterChef, di cui sono appena iniziate le riprese a Milano, vede schierati nella cucina della MasterClass Alex Britti, l’astrologo Antonio Capitani, Maria Grazia Cucinotta, Roberta Capua, Elena Di Cioccio, la protagonista della serie “I delitti del Barlume” Enrica Guidi, la “spalla” di Fiorello e voce del tennis Stefano Meloccaro, Filippo Magnini, Mara Maionchi, Nesli, Marisa Passera e l’attrice turca Serra Yilmaz.