Quei “Fantasmi di Portopalo” da non dimenticare

«Per anni ho inseguito questa storia dimenticata per troppo tempo dalle istituzioni, ponendomi l’obiettivo di farla conoscere al grande pubblico televisivo. Volevo riportare a galla i sogni e le speranze di quei 300 poveretti rimasti in fondo al mare. E raccontare la verità. Anche senza lieto fine». Vent’anni fa, a Portopalo, i pescatori decisero di tacere su uno dei più tragici naufragi di migranti. Oggi l’attore siciliano acchiappa ascolti tra i più amati del pubblico di Rai1, Giuseppe Fiorello, racconta in tv (il 20 e il 21 febbraio) in prima serata, quella tragedia per fare chiarezza.

L’attore siciliano, ricevuto ieri alla Camera dalla presidente Laura Boldrini in occasione della presentazione della miniserie, torna a parlare al pubblico del piccolo schermo con una nuova miniserie dal grande valore civile che riaccende i riflettori su uno dei più grandi naufragi della nostra storia recente avvenuto nel Mediterraneo: quello del giorno di Natale del 1996.