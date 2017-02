Messina torna a Casa Sanremo

Per il quinto anno consecutivo le eccellenze enogastronomiche messinesi e la manifestazione "MareFestival Salina - Premio Troisi" sono pronte per essere promosse in occasione del 67° Festival della Canzone Italiana, nell'ambito di Casa Sanremo, spazio dedicato all'hospitality festivaliera con centinaia di giornalisti, artisti e addetti ai lavori, oltre a circa 50mila turisti che giungono da tutta Italia per la kermesse. Il salotto, allestito al Palafiori dal 5 al 12 febbraio dal Gruppo Eventi, presieduto dal patron Vincenzo Russolillo, ospiterà alcuni eventi, promossi da Fondazione ITS Albatros, NonsoloCibus e associazione culturale Prima Sicilia.

Oggi alle ore 16 nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, la conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti "made in Messina", che sarà moderata dalla giornalista Patrizia Casale e alla quale interverranno: il commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina Filippo Romano; il delegato di Casa Sanremo per la Sicilia Giuseppe Contarini; il direttore artistico di MareFestival Massimiliano Cavaleri; il vice sindaco e assessore al Turismo di Santa Marina Salina Domenico Arabia e Linda Sidoti; il direttore vendite della Commerciale Gi.Cap. Spa Giovanni Capone; la presidente della Fondazione ITS Albatros Elvira D’Orazio; il presidente di NonsoloCibus Fabrizio Scaramuzza; Tommaso Cannata della Boutique del Pane; il maestro pasticcere Letterio Freni; l'amministratore del Birrificio Sikania Daniele De Vincenzo; Giovanni Lombardo del Salumificio Lombardo e il presidente di RadioStreet Luciano Fiorino; il segretario e tesoriere dell'associazione Prima Sicilia Francesco Cappello; gli artisti Helen Brown e Danilo Rabboni, che saranno premiati a Casa Sanremo; il chitarrista Gianluca Rando; i protagonisti di "Sa(...)remo D.O.C. 2017" Sara Adirato, Adriana Alì, Rosmery Barbera, Elisa Pruiti, Martina Valveri dell’associazione CDR Music e l’Agenzia Coccinella (responsabile artistico prof. Giuseppe Italiano; Milena Trifirò in collaborazione con Star Production dott.ssa Roberta Mazzullo). Il progetto "Messina a Sanremo" giunge alla V edizione ed realizzato in collaborazione con Città Metropolitana di Messina, Comune di Santa Marina Salina, Comune di Malfa, Commerciale Gi.Cap. Spa (marchi QuiConviene, Ingrosso, Ard e Sidis e il nuovo servizio di spesa online QuiConviene.it), Ascensori La Peloritana Service, Costa Gioielli, Nuova Ottica, El Negrito, Claudio Calabrò di Sear Argenti, Agemars, Explorer Informatica, Valentino Hairdressing.