"A casa tutto bene", Brunori Sas è tornato

Dodici brani inediti nella scaletta del nuovo album firmato Brunori Sas, appena uscito. Il lavoro da studio del cantautore calabrese, originario della provincia di Cosenza, s'intitola "A casa tutto bene" e arriva a tre anni di distanza da "Vol.3 - Il cammino di Santiago in taxi". È l'album della maturazione dell'interprete, frutto di uno studio approfondito sulle varie sfaccettature della vita. Qui racconta i suoi timori senza però subirli, in un confronto costante fra sé e sé. Dario Brunori aveva cominciato a far parlare della sua apprezzabile musica anche al di fuori del cosiddetto ambiente indipendente. "Questo è un disco sentimentale - ha dichiarato - che cerca di affrontare una serie di paure". E se da fine mese il cantautore comincerà un ciclo di incontri con gli studenti degli atenei italiani, il tour dedicato al nuovo album prenderà il via il 24 febbraio da Udine. (ti.cav.)