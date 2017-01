Un anno senza David Bowie

E’ stato pubblicato oggi, in quello che sarebbe stato il suo settantesimo compleanno, un EP ufficiale contenente le ultime canzoni di David Bowie. Il lavoro, uscito attraverso Columbia e Sony, offre tre brani nuovi: si tratta, come riferisce l’"Independent", di "No plan" (che dà il titolo all’EP), "Killing a little time" e "When I met you". I tre inediti sono affiancati da "Lazarus", singolo da "Blackstar", l’album finale del Duca Bianco. L’EP, disponibile in solo formato digitale, giunge sul mercato a due giorni (10 gennaio) dal primo anniversario dalla scomparsa dell’artista londinese. Disponibile anche un nuovo video, diretto da Tom Hingston, che accompagna il brano "No plan". L’EP ha una durata complessiva di 17'59". Bowie, secondo il certificato di morte, è stato cremato in New Jersey lo scorso 12 gennaio.(ITALPRESS)