Gli eventi in programma in tutta Italia

Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi a far esplodere la festa a Bari, a Napoli gli Stadio e i Tiromancino, in Calabria c'è Alvaro Soler, la musica di Max Gazzè e Raphael Gualazzi in Sardegna mentre Firenze canta con Marco Mengoni, Skin e il figlio di Vasco Rossi in Emilia Romagna. Da Nord a Sud si prepara il gran brindisi di Capodanno in piazza con grandi concerti, spettacoli itineranti e balli.

TORINO - Planet Funk, Ensi, Mangaboo, i giovani Niagara e Victor Kwality per finire con il djset di Krakatoa a piazza San Carlo per il primo Capodanno organizzato da Torino città tramite un bando pubblico. Lo spettacolo è realizzato sotto la direzione artistica di Samuel (Subsonica), che presenta in anteprima alcuni pezzi dell'album da solista con cui anticipa la sua partecipazione a Sanremo.

MILANO - Piazza del Duomo aspetterà la mezzanotte con il grande concerto gratuito di Mario Biondi, accompagnato da Annalisa. A Bergamo musica e show in piazza Matteotti, con la collaborazione di Radio Number One. A Brescia piazza della Vittoria con Charlie e The Cats. A Cremona Piazza Stradivari con i dj Andrea Alquati e Davide Monteverdi. A Mantova, capitale della cultura 2016, concerto di Daniele Silvestri in piazza Sordello.

GENOVA - Al Porto Antico sotto al tendone da circo ci sarà il Circumnavigando Festival e a piazza Matteotti lo spettacolo funambolico con NoGravity4monks su un cavo d'acciaio lungo 60 metri di lunghezza che vibra richiamando gli strumenti "tradizionali" suonati dai musicisti a terra.

EMILIA-ROMAGNA - Un vecchione alto 10 metri brucerà in piazza Maggiore a Bologna mentre i dj Rou e Nas 1 faranno ballare a tempo di house music. A Modena in consolle Lorenzo Rossi, figlio del Blasco. A Parma protagonista Fatboy Slim, padre del Big Beat, artista che dagli anni '90 fa ballare le folle. A Reggio Emilia sul palco Sergio Caputo e Francesco Baccini, ovvero The Swing Brothers. A Rimini, Skin special guest del dj set d'atmosfera nel cantiere del teatro Galli per il 'Capodanno più lungo del mondo' che vedrà anche Francesco Renga in concerto in piazzale Fellini.

FIRENZE - Concerto ad ingresso gratuito di Marco Mengoni al Piazzale Michelangelo mentre al Teatro dell'Opera c'è il concerto di Mika già da tempo sold out. Spettacoli e iniziative sono però previste anche in altre piazze del centro mentre a Scandicci c'è il concerto gratuito di Nada e Motta.

ROMA - Le celebrazioni cominceranno alle 22 al Circo Massimo, con due spettacoli circensi e 12 postazioni dedicate a performer. Qui, verso mezzanotte comincerà il countdown fino al brindisi con l'amministrazione comunale. Fino alle 2 continuerà la musica dei dj set. Alle 3 apriranno gli show sul Ponte della Musica e sul Ponte della Scienza, con il benvenuto musicale all'alba.

NAPOLI - Stadio, Tiromancino, Clementino, Franco Ricciardi, Valerio Jovine e Giulia Luzi animeranno piazza del Plebiscito. Dalle ore 1.30 le terrazze di Castel dell'Ovo s'illumineranno con i fuochi d'artificio mentre il lungomare diventerà ancora la più grande discoteca d'Europa.

CALABRIA - A Catanzaro trenta minuti dopo la mezzanotte, doppio concerto con Eman, Opa Cupa e irruzioni di Pega Onda. Dalle 4 in poi concerti in notturna a palazzo comunale con Simona Sciacca. Lo scenario della rinnovata piazza Bilotti farà, invece, da fondale a "La notte di Capodanno a Cosenza" con Alvaro Soler. Musica da ascoltare e da ballare a Crotone con Francesco Facchinetti.

POTENZA - Potenza ospiterà "L'anno che verrà", la trasmissione condotta da Amadeus in diretta su Raiuno e Radiouno che andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21. A Matera - che ospitò il Capodanno di Raiuno l'anno scorso - si esibiranno i "Dire Straits Legacy" e altri artisti.

BARI - Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi renderanno indimenticabile il lungo Capodanno di musica in piazza Prefettura organizzato da Radionorba. Sul palco anche i rapper Bari jungle brother.

PALERMO - A scaldare la notte di Palermo Nino D'Angelo canterà in piazza Giulio Cesare preceduto da Massimo Minutella con la Lab Orchestra. In piazza Politeama la musica di Luca Carboni con il comico Sergio Friscia e Roberta Giarruso. A Catania invece c'è Carmen Consoli e l'Orchestra della Notte della Taranta.

SARDEGNA - Max Gazzè a Castelsardo e Raphael Gualazzi a Sassari ma anche Dolcenera ad Arzachena, Ron a La Maddalena, Povia a Fonni. Cagliari invece sceglie il Capodanno diffuso in cinque piazze.