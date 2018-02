“Casa Sanremo” format collaterale al Festival

Sanremo non è solo musica, ma occasione di diffusione e crescita culturale e sociale attraverso eventi collaterali al festival della canzone italiana che ogni anno vengono ospitati al Palafiori della città ligure. Uno di questi è “Casa Sanremo”, interessante iniziativa che in undici anni si è affermata come format di accoglienza per pubblico, giornalisti e addetti ai lavori. L’evento propone incontri, dibattiti e progetti su tematiche di interesse pubblico quali la responsabilità sociale e la valorizzazione delle eccellenze nazionali, senza perdere di vista l’intrattenimento.

Due talenti calabresi sono stati i testimonial di questa edizione 2018: Roberta Morise, volto di “Easy Driver”, e Cataldo Calabretta, consulente legale per diversi programmi tv e inviato speciale di “Grand Tour d’Italia”(la trasmissione di Rete 4 realizzata durante il tour “Panorama d’Italia”), entrambi di Cirò Marina, che quotidianamente dal Palafiori si sono collegati con “L’Italia in Vetrina – Viva Sanremo”. Dal 5 al 10 febbraio, su Panorama.it, Morise e Calabretta hanno raccontato il Festival alla presenza degli artisti in gara e di ospiti del mondo istituzionale, commentando i momenti salienti di questa riuscitissima edizione firmata Claudio Baglioni. Obiettivo del programma è stato quello di far vivere l’atmosfera della kermesse canora dalla postazione privilegiata di “Casa Sanremo”, a due passi dal Teatro Ariston.

Lo conferma lo stesso Calabretta che, come ogni italiano, ha un suo personale ricordo del festival:” Ho seguito Sanremo sin da piccolo, e ricordo che non riuscivo mai a vedere la fase finale perché mi addormentavo prima. Le edizioni più belle secondo me sono state quelle degli anni Novanta condotte da Pippo Baudo, perché erano degli eventi straordinari per quell'epoca”. Ex professoressa de “L’Eredità” e cantante, la Morise non nascondere il desiderio di voler calcare il palco dell’Ariston: “Mi piacerebbe tantissimo gareggiare a Sanremo. Se trovassi il pezzo giusto, cercherei di realizzare questo sogno. Non mi dispiacerebbe un bel duetto !”. Prodotto da Fluendo per Panorama.it, “L’italia in Vetrina – Viva Sanremo” è stato scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Anna Bisogno con Nicole Persico e Giovanna Serpico.