Moro-Meta sospesi in attesa approfondimenti

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati sospesi dalla gara di Sanremo "in attesa di approfondimenti tuttora in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone", 'Non mi avete fatto niente'.

L'organizzazione del festival - d'accordo con il direttore artistico, Claudio Baglioni - ha deciso di sospendere l'esibizione dei due artisti, prevista stasera. Al loro posto - dopo un'estrazione a sorte alla presenza di un notaio - è stato