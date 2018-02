Baglioni, mercoledì verrà a trovarci Pippo Baudo

"Ci saranno Fiorello a fare l'ospite o lo scaldapubblico, poi Gianni Morandi, Laura Pausini - che stamattina mi ha fatto sapere che ha una laringite in atto ma farà di tutto per essere con noi -, il cast di A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Biagio Antonacci, Negramaro, Gianna Nannini, Nek-Pezzali-Renga che faranno una loro versione di Strada Facendo. Sting con Shaggy faranno un omaggio alla nostra musica in lingua italiana. Per quanto riguarda James Taylor ci sarà una collaborazione con Giorgia". Lo ha detto Claudio Baglioni, riassumendo gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston nei prossimi giorni. "Mercoledì verrà a trovarci uno dei miei tre maestri: Pippo Baudo, fu sua l'edizione del 68', 50 anni fa, la sua prima", ha aggiunto l'autodefinitosi 'dittatore artistico'.