Fiorello: "Claudio, escimi presto, ti prego"

"Claudio, #escimipresto, ti prego, così mi tolgo il pensiero!": Fiorello, attesissimo a Sanremo per la prima serata del festival, continua a distanza il tira e molla sulla scaletta dello show di apertura con il direttore artistico Claudio Baglioni, che lo vorrebbe in scena alle 22.30. "L'ansia me se magna. 'Chi me lo ha fatto fare' è la frase che ripeto più spesso in questi giorni", dice Fiorello all'ANSA.

E' atteso al teatro Ariston, ma non dovrebbe provare, anche perché, ribadisce minimizzando il suo ruolo, "farò solo lo scaldapubblico" e il copione sarà di una riga "su le mani, giù le mani". Le aspettative sulla sua incursione e su quello che farà accrescono la sua ansia da prestazione. "Sarò talmente critico su me stesso - conclude - che sui social mi insulterò da solo".