Svaligia appartamento, arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato Francesco La Rosa, 34 anni, accusato di furto in appartamento.

L'uomo è stato bloccato ieri in via Paolo Emiliani Giudici dopo un inseguimento.

La Rosa si era lanciato dal balcone in via Perez con la refurtiva in una busta dopo che aveva ripulito l'abitazione al primo piano portando via oggetti in oro in oro quali collane, bracciali, spille ed anelli.

Valore circa 5 mila euro.

Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno attorno alle 9.30.

Un complice che si trovava in strada è riuscito a fuggire. Sotto l'abitazione visitata da La Rosa è stato trovato il ciclomotore con gli oggetti utili per lo scasso.

Nel corso della direttissima il giudice ha disposto gli arresti in carcere. Sono in corso le indagini per identificare il presunto complice.