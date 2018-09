“Sistema Siracusa”, l’ex pm Longo rinviato a giudizio

MESSINA

Il gup Monica Marino ha rinviato ieri a giudizio Giancarlo Longo, l’ex sostituto procuratore di Siracusa coinvolto nell’inchiesta sul “sistema Siracusa”, che è stato al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Messina. Sono stati rinviati a giudizio anche i tecnici Francesco Perricone e Giuseppe Cirasa, altri due indagati dell’inchiesta.

I loro difensori, gli avvocati Bonni Candido, Nino Favazzo e Stefano Rametta, nel corso dell’udienza preliminare di ieri hanno chiesto per tutti il non luogo a procedere ed hanno reiterato tutte le eccezioni presentate nelle precedenti udienze preliminari, ed in particolare quella dell’incompetenza territoriale.

Il rinvio a giudizio è stabilito al 21 novembre prossimo, davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale peloritano. I tre si aggiungono al troncone di altri sette indagati, che già erano stati rinviati a giudizio in precedenza. Parte civile nell’udienza il Comune di Siracusa, Legambiente, e l’Ordine degli avvocati di Siracusa.

