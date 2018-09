Libia: Conte, quadro complicato, Italia ha ruolo importante

Un aggiornamento sulla difficile situazione della Libia è stato fatto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un'audizione al Copasir durata oltre due ore.

L'Italia, ha riferito Conte, a quanto si apprende, è impegnata a tenere contatti con i molteplici attori presenti sul territorio libico: dal governo riconosciuto dall'Onu di Fayez al Serraj all'uomo forte della Tripolitania, Khalifa Haftar, che proprio ieri ha ricevuto la vista a Bengasi del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

L'obiettivo è avviare un processo inclusivo ad ampio raggio in vista della prossima conferenza sulla Libia che l'Italia intende organizzare in Sicilia a novembre per continuare ad avere un ruolo di primo piano su un dossier che ha immediati impatti sugli interessi nazionali, a cominciare dall'immigrazione.