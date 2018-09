Caso Siracusa, rigettati i patteggiamenti

Sul caso Siracusa è tutto da rifare per le "gole profonde". Il gup Tiziana Leanza ha rigettato i patteggiamenti dell'ex pm Giancarlo Longo a 5 anni e dell'avvocato Giuseppe Calafiore a 2 anni. Il Gup ha detto no anche ai patteggiamenti proposti da Giuseppe Perricone e Giuseppe Cirasa. L'unica pena concordata accolta quella di Bruno Gastaldi, per un anno, nove mesi e dieci giorni.

Per i patteggiamenti rigettati si prosegue domani con l'udienza preliminare. Rimane ancora sospesa la posizione dell'avvocato Piero Amara, il "regista" del caso Siracusa.