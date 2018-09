Violenze in famiglia, poliziotto denunciato dalla moglie

Un poliziotto, prima in servizio al commissariato di Marsala, è stato denunciato dalla moglie, con cui è in fase di separazione consensuale, per maltrattamenti in famiglia.

La querela è stata presentata in commissariato. Secondo la donna, sposata da 18 anni, il marito avrebbe cominciato a picchiare i figli con la cinghia quando avevano appena 4 anni e alla base dei comportamenti violenti ci sarebbe l'uso di anabolizzanti, steroidi e altri prodotti "al fine di mantenere la forma fisica".



La donna chiede l'intervento dei servizi sociali, ma soprattutto che al marito venga ritirata l'arma di servizio, dopo che il poliziotto avrebbe minacciato, davanti ai bambini, di uccidersi.

Sull'autostrada - ha denunciato la signora - l'uomo ha anche simulato il tentativo di buttarsi dal viadotto con l'auto, mentre c'era l'intera famiglia a bordo.