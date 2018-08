Incendiata l’auto all’avvocato Mazzù

Grave atto incendiario ai danni dell’avvocato civilista Giovanni Mazzù, 57 anni, ex segretario cittadino del Pds, già esperto del Comune fino al 2000 ed ex difensore civico fino al 2010 della Provincia di Messina, al quale, alle 4 della notte di domenica scorsa, sconosciuti hanno incendiato l’ auto parcheggiata davanti alla sua abitazione ubicata in via Stretto II di Calderà. Gli autori dell’incendio, appiccato nell’oscurità della stradella che conduce verso la spiaggia dove è situata la villetta del professionista, hanno compiuto una azione rapida per poi far perdere ogni traccia. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità degli autori, per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Milazzo. Massimo il riservo sulla vicenda che ha colpito uno stimato professionista, anche se si è avuta la sensazione che già in possesso dei carabinieri possano esserci indizi concreti per poter identificare presto colui o coloro che hanno portato a termine l’ atto incendiario che in una città martoriata come Barcellona appare come un messaggio intimidatorio ai danni del professionista che si occupa prevalentemente di questioni giudiziarie relative ai settori civile, lavoro e amministrativo, tanto da prestare la sua opera anche al servizio di enti ed importanti aziende sanitarie pubbliche.

L’articolo completo potete leggerlo nell'edizione cartacea