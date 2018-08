Incendio in appartamento, un morto

Benedetto Oliva, 74 anni, palermitano è morto nell'incendio divampato nella sua abitazione in via Gianferrata, a Palermo. Le fiamme si sarebbero sprigionate per un cortocircuito. L'uomo e la moglie erano riusciti a mettersi in salvo. Poi Oliva è rientrato per prendere degli oggetti e non è più uscito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Indaga la polizia.

Probabilmente l'uomo ha perso i sensi dopo aver respirato il fumo che aveva invaso l'appartamento.(ANSA)