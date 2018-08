Presi a sassate vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco la scorsa notte sono stati bersaglio di un fitto lancio di pietre in largo Di Vittorio a Palermo mentre spegnevano un incendio divampato in un cumulo di rifiuti. I pompieri del distaccamento Brancaccio si sono trovati al centro di una sassaiola, nessuno è rimasto ferito; i sassi hanno però raggiunto il mezzo nuovo appena consegnato danneggiandolo in più punti. Indaga la polizia