Strade a rischio, Musumeci convoca un vertice

"Ho convocato per venerdì prossimo i vertici di Anas, Cas, della protezione Civile e i dirigenti dell'assessorato regionale alle Infrastrutture per una riunione operativa sullo stato di salute dei ponti, delle autostrade e della viabilità secondaria nell'isola". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Catania.

"I fatti di Genova - ha aggiunto - ci impongono di effettuare un monitoraggio per avere ben chiaro la situazione in Sicilia. Già a febbraio avevo pensato di avviare questa campagna per la sicurezza dei trasporti nell'isola".