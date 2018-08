Premio Nazionale Legambiente alla polizia di stato

Annualmente Legambiente organizza un’edizione del premio nazionale Ambiente e Legalità, un attestato di merito che Legambiente riconosce a magistrati, uomini delle forze dell’ordine e della società civile, giornalisti e imprenditori che si sono particolarmente distinti nella lotta alla criminalità ambientale.



Ieri 11 agosto 2018, in località Rispescia, in provincia di Grosseto, nell’ambito della manifestazione annuale denominata Festambiente, festival internazionale dedicato all’ecologia e alla solidarietà, l’associazione onlus Legambiente ha assegnato il prestigioso premio al Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Renato Panvino, Capo Centro della DIA per la Sicilia Orientale, per l’inchiesta denominata “Garbage Affair” encomiando il lavoro svolto con particolare efficacia e dedizione nel contrasto alle varie forme di criminalità ambientale.



La consegna dell’attestato è stata preceduta dal dibattito “Prima la giustizia. Per un’Italia fondata sulla corresponsabilità nella lotta alle mafie e alla corruzione” al quale hanno partecipato numerose autorità.



“Ringrazio Legambiente – ha detto il dott. Renato Panvino - per aver voluto assegnare questo importante riconoscimento che condivido con gli uomini e le donne della DIA che rappresento e che ogni giorno si prodigano per ripristinare i valori della legalità.”