Si fingono medici per derubare anziana, arrestati

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Antonino Bona, 23 anni, Angela Sesta, 20 e Giuseppina Fiasche', 18 anni, orginari di Siracusa, con l'accusa di furto. Hanno derubato, a Falcone (Me), lo scorso mese di maggio, un'anziana ottantenne, la quale è stata adescata alla fermata degli autobus. Dalle indagini è emerso che le due donne si sono presentate come medici della previdenza sociale, rappresentando la possibilità di usufruire, dopo essere stata sottoposta ad un'apposita visita medica domiciliare, di sgravi fiscali sull'acquisto delle medicine. Mentre una delle due svolgeva la finta visita medica l'altra ha rubato monili in oro, compresa la fede nuziale e 700 euro. Poi con una scusa le due sono fuggite in auto dove le aspettava il complice. I militari le hanno rintracciate grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di alcune persone